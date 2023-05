La Banque alimentaire de Martinique a besoin de bénévoles

Pour organiser sa collecte régionale du 13 au 14 mai 2023, la Banque alimentaire de Martinique cherche des bénévoles. Cette assistance est vitale pour constituer les équipes sur les points de collecte et accueillir les donateurs.

Martinique 1ère •

Comme chaque année depuis 1997, la Banque alimentaire de Martinique organise sa collecte sur l’ensemble du territoire.

Cette opération est essentielle pour reconstituer les stocks, en prévision de la période cyclonique et pour permettre aux partenaires de la Banque alimentaire de distribuer des denrées aux familles dans le besoin.

Les 13 et 14 mai 2023, il faut des équipes de bénévoles vêtus de gilets orange pour acceuillir les donateurs et récupérer les dons sur les points de collecte.

Lors des opérations de mai et novembre de 2022, près de 700 bénévoles ont été mobilisés.

Les bénévoles gilets orange de la Banque alimentaire de Martinique • ©Facebook Banque alimentaire de Martinique

Près d’un tiers de la population reçoit une aide alimentaire

En Martinique, 100.000 personnes ont besoin d’une aide alimentaire. La plupart d’entre elles sont des femmes qui sont à la tête de foyers monoparentaux.

En 2022, la Banque alimentaire est venue en aide à 13.000 familles, soient 25.500 personnes, un quart des personnes qui sont dans le besoin.

Au total, 460 tonnes de denrées ont été distribués aux 60 associations et épiceries solidaires.

Des bénévoles à long terme

La Banque alimentaire a besoin d’autres compétences à titre bénévole. Par exemple pour la communication en vue de la mise à jour du site web et des réseaux sociaux.

Il faut également un référent en Protection de données personnelles.

La Banque alimentaire nourrit également un projet de relocalisation. Située actuellement sur le Grand port maritime de Fort-de-France, le hangar et le bureau sont loin des sièges de la grande distribution qui fournit près de la moitié des denrées distribuées par la Banque alimentaire.

L’objectif est de trouver un local situé entre Fort-de-France et Ducos, dans une zone plus centrale, qui facilitera la réception et la distribution de l'aide.

Le budget annuel de la Banque alimentaire de Martinique est estimé à 400.000 euros. Il est constitué par l'État, la Collectivté Territoriale de Martinique (CTM), la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), la Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) et la Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud de la Martinique (CAESM).