La brume de sable s’atténue lentement en Martinique

Ce dimanche 4 février 2024, "la brume de sable se dissipe progressivement au cours de la journée", mais la qualité de l’air reste encore "dégradée" sur l'île.

Madininair lève la procédure d'alerte aux particules fines et prévoit une qualité de l'air dégradée sur la majorité des communes de la Martinique. Une qualité de l'air moyenne sur les communes de Grand-Rivière et Basse-Pointe est prévue, toutefois, les quantités de particules fines dans l'air seront proches du seuil dégradé. Lundi, le temps devrait rester ensoleillé et la brume de sable devrait continuer à se dissiper.