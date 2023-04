La Caraïbe est le premier marché pour le trafic illégal d'armes fabriquées aux États-Unis

Les armes à feu, fabriquées aux États-Unis, sont exportées en toute illégalité vers la Caraïbe où les autorités sont débordées par la violence. Le Mexique, soutenu par plusieurs pays de la région, a porté plainte contre les fabricants d’armes américains. Aux États-Unis, des élus demandent l’adoption d’une stratégie pour stopper ce flux illégal d’armes à feu qui déstabilise tout le bassin caribéen.

Caroline Popovic •

Dans la Caraïbe, les armes à feu, fabriquées en majorité aux États-Unis, sont la cause de 70% des homicides. La région est aux prises avec un épisode de violence sans précédent.

En Haïti, les armes utilisées par les gangs proviennent des États-Unis. Elles sont trafiquées clandestinement depuis la Floride, ou volées dans les armureries des forces de l’ordre.

Avec les quantités importantes d’armes à feu en circulation dans le pays, il est impossible de stopper l’activité des gangs.

L'académie de la police nationale haïtienne à la cérémonie de destruction d'armes organisée à Port-au-Prince, le 18 juillet 2019. • ©Pierre Michel JEAN / AFP

Haïti, la République Dominicaine, Porto Rico et la Jamaïque sont les pays caribéens les plus touchés par ce trafic d’armes.

À la suite d’une saisie de gros calibres, de pistolets et d’explosifs à Haina Port, près de la capitale de Santo Domingo, le président de la République Dominicaine, Luis Abinader, a déclaré que la quantité d’armes illégales qui circulent dans son pays constituent un danger de sécurité et de santé publique.

Le Mexique riposte

En août 2021, le gouvernement du Mexique a porté plainte dans un tribunal fédéral aux États-Unis contre les 7 fabricants et 1 distributeur d’armes américains.

Le Mexique estime que les pratiques commerciales de ces organisations ont déclenché un bain de sang dans le pays et a augmenté la violence des cartels.

Beretta fabriquant d'armes visé par la plainte du gouvernement du Mexique • ©AP

Les lois américaines défendent le port d’armes et facilitent leur exportation. Le juge a donc rejeté la poursuite au civil.

Le Mexique a déposé un recours auprès de la cour d’appel des États-Unis.

L'archipel des Bahamas est signataire de cet appel. Les plaignants demandent 10 milliards de dollars de compensation aux fabricants américains qui n’hésitent pas à vendre leurs armes aux trafiquants, connus des forces de l’ordre.

Aux Bahamas, 90% des armes confisquées proviennent des États de la Floride, de Géorgie ou du Texas.

Les fabricants d’armes aux États-Unis doivent accepter la responsabilité pour les préjudices occasionnés par leurs produits. Nous ne fabriquons pas d'armes dans notre pays et pourtant elles arrivent aux Bahamas en toute illégalité où elles sont utilisées dans des activités criminelles. Philip Davis, Premier ministre des Bahamas

Trinidad et Tobago, Antigua et Barbuda, Saint-Vincent et les Grenadines soutiennent aussi cette plainte déposée par le gouvernement du Mexique.

Philip Davis Premier ministre des Bahamas. • ©CARICOM

Nous sommes interpellés par les conséquences désastreuses des armes illégales et sur la situation sécuritaire en Haïti. Les États-Unis sont les principaux fournisseurs d’armes utilisées par les gangs criminels qui déstabilisent le pays et poussent les haïtiens à quitter leur pays. Courrier des élus américains

Les élus demandent également des informations concernant les mesures prises par les forces de l’ordre américaines et caribéennes pour le partage d'informations. L'objectif est de mener aux interpellations des personnes et des groupes mêlés au trafic d’armes entre les États-Unis et la Caraïbe.