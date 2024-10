La dengue est sous surveillance en Martinique

Partager :

"L’ensemble des indicateurs progresse depuis plusieurs semaines", avec des valeurs pour les données en médecine de ville qui excèdent les seuils saisonniers, selon la dernière publication de Santé publique France (SpF) datée du jeudi 17 octobre 2024. En médecine de ville (Réseau de médecins sentinelles), entre 100 et 160 cas cliniquement évocateurs de dengue ont été estimés par semaine [entre le 9 septembre et le 13 octobre dernier], contre 95 cas hebdomadaires en moyenne sur la période mi-août - début septembre. SpF "À interpréter avec prudence compte tenu du contexte social" En parallèle, une diminution des visites à domicile (SOS-médecins) pour dengue a été constatée, passant de 41 à 17, entre le 23 septembre et le 13 octobre. Santé publique France précise toutefois que les indicateurs de la semaine 41 (du 7 au 13 octobre), sont "à interpréter avec prudence compte tenu du contexte social (blocages, barrages) limitant l’accès aux services de soins". "23 % des cas confirmés concernent les moins de 15 ans" indique encore l’Agence, et elle ajoute que "le virus circule principalement dans le centre et le sud de l’île". Que faire pour éviter de contracter la dengue ? La prévention repose principalement sur la lutte contre les moustiques propageant le virus, parallèlement à des mesures de protection individuelle, à savoir : L'élimination de points d'eau stagnante ;

L'utilisation de répulsifs ;

Le port de vêtements couvrants ;

L'installation de moustiquaires à la maison.

