La Fédération Française et la ligue sont déterminés à poursuivre le développement du judo en Martinique avec l'opération 1000 dojos

Le judo en pleine croissance, des dojos remis clés en main, de nouveaux projets signés dans le cadre de l'opération 1000 dojos initiés par la Fédération Française, relayée par Ligue de Martinique, la discipline après les résultats olympiques connaît un bel engouement.

La ligue de judo Martinique peut être fière du travail accompli dans le cadre du programme "1000 dojos" portés par France Judo, relayé par elle.

L’objectif est de créer un tiers-lieu socioculturel éducatif accessible, diversifié, adapté à l'attention de tous les habitants du territoire, dans le but de transmettre des valeurs, de promouvoir l’égalité des chances et la réussite à travers le sport.

Les combats se succèdent sur les tatamis. • ©Daniel Betis

Des dojos réhabilités, de nouveaux espaces mis à l’honneur

Après la réception du Cajad à Saint-Joseph, du Shin Ghi Tai de Ducos, du Séminaire Collège de Sainte-Marie à Rivière-Salée et du Judo club de Saint-Pierre, la modernisation se poursuit.

Récemment la dernière réception concerne le Judo Club de la Française qui a vu son dojo situé au CTOSMA à Fort-de-France, rénové.

Le Dojo rénové du Judo club de la Française à Fort de France • ©Daniel BETIS

Aujourd’hui les judokas des communes citées possèdent un espace d’entraînement optimisé pour leur progression. Cette dynamique de développement, de structuration des infrastructures témoigne d’une volonté des instances dirigeantes locales et nationales de favoriser l’accessibilité de cette discipline avec comme objectif un rayonnement sur l’ensemble du territoire.

Séance d'immobilisation dans le cadre du stage de fin d'année organisé par la Ligue de Judo de Martinique (décembre 2024). • ©Daniel BETIS

Six nouveaux projets déployés

Vendredi (14 mars), une autre étape a été franchie avec les signatures de nouvelles conventions par plusieurs clubs de Martinique.

Le Budokai de Sainte-Marie, le Judo club Floréal, la Police Nationale du Lamentin, l’Assec de Rivière-Salée, Dillon Judo ont officialisé et validé leur engagement en signant une convention avec Sébastien Nolesini Directeur de France Judo, en présence du Président de la ligue locale Alfred Céphise.

Le président de la ligue de Martinique Alfred Céphise et le Directeur de France Judo Sébastien Nolésini • ©Daniel BETIS

L’engagement et l’investissement sont de mise. Le public aura l’opportunité de découvrir le judo et les disciplines associées et les valeurs respect, discipline et solidarité.

Notre programme suit son cours avec deux prochaines étapes essentielles. D’abord l’élaboration des devis proposés par Noris sport pour l’installation des nouveaux dojos, puis la transmission des dossiers à l’Agence nationale du sport pour validation avant la mise en œuvre. Il s’agit de rendre le judo plus accessible en construisant des infrastructures adaptées. UN GRAND Merci à Arnaud Seguin coordonnateur du programme 1000 dojos à la fédération pour son soutien tout au long du processus. Alfred Céphise - Président de la ligue de judo de la Martinique

Les enfants et jeunes du Morne-Vert partagent leur passion dans une salle de Classe • ©ligue de Judo

Au cours de cette visite, une attention particulière a été portée au dossier de l’Effort de la commune du Morne-Vert, association du Nord Caraïbe afin de l’accompagner au mieux dans son projet.

Dans l’histoire du judo martiniquais, le Nord Caraïbe malgré de faibles moyens a fourni des icônes de haut niveau, comme les gradés 6e Dan (Frantz Charles Denis dit Francisco et Victor Bray tous deux décédés).

Deux icônes du judo du Nord Caraibe, (à gauche) Frantz Charles Denis, dit " Francisco" 6e dan, décédé à l'âge de 80 ans, et Victor Bray (à droite), 6e dan de judo, décédé en 2021 • ©Jean-Guy Covert / Ligue de Judo de Martinique

La Martinique profite de la dynamique des 1000 dojos initiée par France Judo pour mettre le sport au service de l’éducation et de l’inclusion.