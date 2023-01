La France et Sainte-Lucie renforcent leur coopération contre la criminalité

Des gendarmes de Martinique se sont rendus à Sainte-Lucie le 27 janvier 2023 pour la mise en oeuvre d'une coopération entre les deux pays sur le plan sécuritaire. C'est la première concrétisation des décisions prises à Fort-de-France le 14 décembre 2022 lors d'une réunion axée sur sécurité entre La Martinique et Sainte-Lucie.

Caroline Popovic •

Les premières actions concrètes de rapprochement entre la Martinique et Sainte-Lucie ont débuté. Pour lutter contre la délinquance et les violences, la gendarmerie de la Martinique renforce ses liens avec les policiers et gardes-côtes de Sainte-Lucie.

Les deux pays sur le terrain ont entamé leur relation, le 27 janvier 2023. La toute première action consiste à renforcer la coopération opérationnelle et technique des forces de sécurité des deux pays, par des patrouilles mixtes en mer et sur terre et aussi par des dons de matériel de police technique et scientifique à Sainte-Lucie.

La délégation de la Martinique est arrivée en hélicoptère de la gendarmerie. Avec peu de temps sur le terrain, le rythme de la visite a été assez soutenu.

L’ambassadeur de l’OECS (l’Organisation des Etats de la Caraïbe de l’Est) et de Barbade, Francis Etienne a accompagné le Général William Vaquette, Commandant en chef de la Gendarmerie de Martinique et sa délégation. Ils ont été reçus par Philip J. Pierre, premier ministre de Sainte-Lucie.

On doit protéger nos frontières pour empêcher la criminalité de prendre le dessus parce que ce qui se passe chez moi peut arriver aussi chez vous.. La Martinique est la porte d’entrée d’Europe pour nos criminels. Les échanges entre la Martinique et Sainte-Lucie ne sont pas uniquement de l’ordre touristique, Philip J. Pierre, premier ministre de Sainte-Lucie.

Le Commandant en chef de la Gendarmerie de Martinique a remis 100 kgs de matériels pour le laboratoire légiste à Sainte-Lucie. Du matériel pour mieux travailler sur les scènes de crime et pour la nouvelle unité des armes à feu de Sainte-Lucie.

Cette coopération avec la France a commencé en 2021. Depuis nous avons bénéficié d’une manière importante de cette générosité et expertise. Nous avons eu des formations en Martinique pour approfondir les techniques scientifiques. Fernanda Henry, responsable laboratoire légiste de Sainte-Lucie.

Selon le General William Vaquette, Fernanda Henry, est "une partenaire et une amie." Elle s’est déjà rendue en Martinique pour compléter sa formation dans l’utilisation des drones de surveillance.

Pour la première fois, des patrouilles mixtes ont été réalisées entre gendarmes français et saint-Luciens, dans les deux territoires.

Les gendarmes de Martinique et les agents de la police maritime de Sainte-Lucie effectuent des patrouilles mixtes. • ©Gendarmerie de Martinique

Un officier de la police maritime de Sainte-Lucie et un agent terrestre seront en formation en Martinique en avril 2023.

Le partage des informations entre les forces de l’ordre de Sainte-Lucie et de la France font partie de cet accord de coopération.