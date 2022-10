La jeune Sorane, mystérieusement disparue, est rentrée chez elle

C'est un ouf de soulagement pour la famille et les proches. La jeune fille qui avait disparu depuis jeudi midi (20 octobre 2022) et qui faisait l'objet d'un appel à témoin est rentrée chez elle hier soir (vendredi 21 octobre 2022).

Peggy Pinel-Fereol •

Sorane est désormais chez elle et va bien. Selon nos informations, la jeune fille, âgée de 17 ans (née en 2005) est rentrée à son domicile à Trinité hier soir (vendredi 21 octobre 2022).

Scolarisée au lycée Léopold Bissol du Lamentin, elle n'avait pas pris le bus, comme d'habitude, pour rentrée jeudi midi (20 octobre 2022) après ses cours.

Son téléphone avait été localisé au quartier four à chaux au Lamentin, mais elle ne répondait plus et avait coupé son WhatsApp.

Son retour a été pris en compte par les gendarmes qui poursuivent leur recherche pour comprendre les raisons de cette disparition.