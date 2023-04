La joueuse martiniquaise Wendie Renard nommée capitaine des Bleues par Hervé Renard

Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine de football, Hervé Renard, a nommé Wendie Renard capitaine et Grace Geyoro et Eugénie Le Sommer vice-capitaines des Bleues.

Martinique 1ère •

Ce lundi 3 avril 2023, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, Hervé Renard a accueilli les joueuses de l'équipe de France féminine pour le premier jour de stage avant leur match amical contre la Colombie, vendredi prochain. Cette rencontre sera suivie d’un match contre le Canada le mardi suivant.

Lors d’une conférence de presse, Hervé Renard confirme que Wendie Renard, d’origine martiniquaise, retrouve son brassard de capitaine des Bleues.

Elle avait annoncé se mettre en retraite après des différents avec le management qui l’empêchait de continuer en équipe de France.

J’ai convoqué trois joueuses après concertation avec le staff technique et à l’unanimité a été désignée capitaine Wendie Renard et deux vice-capitaines : Grace Geyoro et Eugénie Le Sommer. Bien sûr, avant de l’annoncer, je leur ai demandé si elles étaient d’accord. C’est pour cela que je veux toujours en parler aux joueuses avant et avoir leur adhésion totale Hervé Renard, sélectionneur de l’équipe de France féminine.

Selon le sélectionneur, il est temps d'avancer. La Coupe du monde débute dans 3 mois.

Capitaine de l’Olympique Lyonnais, club le plus titré d’Europe et porteuse du brassard chez les Bleues où elle compte 139 sélections pour 104 victoires et 33 buts, Wendie Renard est aujourd’hui l’une des meilleures footballeuses du monde.