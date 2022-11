La Martiniquaise Christine Paschal-Angélique remporte le prix du bibliothécaire de l'année 2022

Si l'on cherche Christine Paschal-Angélique, le meilleur endroit pour la trouver, c'est au milieu des livres. Elle a obtenu le prix du bibliothécaire de l'année pour son travail à la médiathèque du Robert. Ce prix est remis à Paris tous les ans et elle est la toute première lauréate des Antilles-Guyane.

Ce que j'aime dans ce métier, c'est que l'on fait des choses nouvelles. On découvre des choses. On rencontre des personnes, de belles personnes, souvent. On peut vraiment relever des challenges.