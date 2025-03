La Martinique en vigilance JAUNE ce mercredi pour "vagues-submersion sur la façade Caraïbe"

Une "houle de Nord-Est assez énergétique" s'orientant Nord-Ouest sur la façade Caraïbe, devrait générer des submersions localisées sur le Nord-Caraïbe, d’où la vigilance JAUNE.

En cours de matinée et jusqu'en cours d'après-midi, une houle de Nord-Ouest assez énergétique avec des creux moyens entre 0m40 et 0m60 peut provoquer les effets suivants principalement entre le Carbet et Saint-Pierre : des déferlements inhabituels et des submersions localisées aux zones basses du littoral, peuvent être observées sur la route nationale 2.