La Martinique reste en vigilance JAUNE ce lundi pour "fortes pluies, orages et vents violents"

La semaine débute sous la pluie en raison de l'onde tropicale active n°28 qui devrait aborder la Martinique ce lundi 5 août 2024 en matinée. Dès dimanche soir "de fortes averses localement orageuses" se sont produites.

Des précipitations instables devraient être localement soutenues, voire orageuses. Les cumuls de pluie attendus sont de l’ordre de 40 à 60 mm en 3 heures, voire plus localement. Le vent se renforce, et devrait rester sensible jusqu'à lundi après-midi.