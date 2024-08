La Martinique reste en vigilance ORANGE pour "fortes pluies et orages" et JAUNE pour "vents violents et vagues-submersion"

Les vigilances météo en cours aux Antilles mardi 13 août 2024 (à 7h du matin), à cause de la tempête Ernesto.

Partager :

Ce mardi 13 août 2024, les deux niveaux de vigilance de la veille sont maintenus par Météo France dans son bulletin de suivi émis à 6h14 : "ORANGE pour fortes pluies et orages" et "JAUNE pour vents violents et vagues-submersion", à cause de la proximité de la tempête Ernesto. D’après les prévisions, "une période d’accalmie" est attendue sur l’île dans l’après-midi.

À 5h locales, selon Météo France, le centre de la tempête tropicale Ernesto était situé à environ 150 km au nord de la Martinique et aborde les côtes Est de la Guadeloupe. Le phénomène se déplace vers l'ouest à environ 30 km/h et "devrait prendre une trajectoire plus nord-ouest une fois en Mer des Caraïbes". En ce début de matinée, le centre de la Tempête Tropicale ERNESTO traverse la Guadeloupe. La Martinique reste à bonne distance des vents les plus forts. Ce matin [du 13 août] et jusqu'à la mi-journée, l'activité pluvio-orageuse devrait augmenter significativement. Les cumuls de pluie pourraient atteindre 50 à 80 mm localement, jusqu'à 100 mm en quelques heures. Sur la durée totale de l'épisode, on pourrait atteindre 100 à 120 mm par endroits. Dans l'après-midi, notre territoire devrait bénéficier d'une période d'accalmie. Météo France Martinique Le vent En tout début de matinée de mardi, "il vire au sud et se renforce" pour atteindre 45 à 55 km/h. À l'avant des plus fortes averses, les rafales peuvent atteindre 70 à 90 km/h. "Il faudra attendre la fin d'après-midi pour observer une baisse du vent". La mer Avec le vent qui bascule au sud, "l'état de la mer se dégrade sur le littoral caraïbe au cours de la matinée de mardi". En début d'après-midi, les creux moyens atteignent 0m80 à localement un mètre à la côte. Des déferlements inhabituels et quelques submersions localisées sont possibles. "Il faut attendre mardi à mercredi pour que l'état de la mer s'améliore lentement". Données observées On a notamment relevé durant la nuit du lundi 12 au mardi 13 : - 50mm en 3h à Ajoupa-Bouillon (dont 39mm en 1h) ; - 47mm en 6h entre Basse-Pointe et Grand-Rivière ; - 32mm en 3h à Saint-Pierre. La préfecture recommande d’éviter au maximum les sorties dans les zones exposées, en mer comme sur terre et de rester prudent à proximité des cours d'eau.

Partager :