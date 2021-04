La Martinique se refait une beauté sur Google Maps et Google Street

Un consultant des plateformes Google Maps et Google Street est en Martinique pour cartographier l’île. D’ici à trois semaines, une grande partie de l’île sera visible sur le moteur de recherche. L’objectif du CMT est de toujours mieux valoriser la Martinique.

Xavier Chevalier •

Si vous croisez durant le mois d’avril une voiture avec une caméra sur le toit, il s’agit de Christophe Courcaud, un consultant indépendant qui vient cartographier la Martinique pour les plateformes Google Street et Google Maps.

Muni de sa caméra 8K qui filme en 3D à 360°, il numérise "l’île aux Fleurs". Chaque soir, il envoie les clichés et les photos à Google après les avoir assemblées. Les images sont en ligne, au plus tard 48 heures plus tard.

Christophe Courcaud et sa caméra sillonne la Martinique • ©Christophe Courcaud

Toute la Martinique ne sera pas cartographiée

L’ensemble du territoire ne sera pas cartographié, seuls les axes routiers principaux comme les routes nationales ainsi que les sentiers de randonnée et quelques plages.

Le Comité Martiniquais du Tourisme qui est à l’initiative de ce projet, espère que chaque jour entre 30 000 et 100 000 personnes découvriront la destination Martinique.

En cette période où il est difficile de voyager à cause de la pandémie de Covid, il est désormais possible de visiter la Martinique depuis son ordinateur et ainsi préparer son futur voyage...