La Martinique toujours en vigilance jaune ce mercredi "pour fortes pluies et orages"

L'onde tropicale n°26 de la saison traverse les Petites Antilles en ce moment. L'essentiel de son activité est principalement localisé sur le Nord de l'arc antillais observe Météo France.

Cependant, "la Martinique se retrouve dans une masse d'air humide et instable et la faiblesse de l'alizé favorise des développements nuageux, porteurs d'averses parfois fortes, voire orageuses".

Les averses arrivées au cours de la nuit, circulent ce matin, espacées de quelques éclaircies. Assez rapidement, les nuages se font plus menaçants avec un risque de fortes pluies quasi stationnaires et d'orages, notamment sur le centre et le Nord de l'île. Les cumuls pourraient atteindre localement 30 à 60mm en 3 heures, surtout près du relief.