La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit en Martinique

Pas de blocage sur les grands axes routiers de l'île, pas d'opération escargot comme jeudi dernier non plus, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit d'une autre manière ce lundi 13 mars 2023.

Les services de la DAAF et le Centre des Impôts de Fort-de-France sont bloqués. Plusieurs services municipaux du chef-lieu ainsi que certaines écoles sont également paralysés.

Ce sont les administrations emblématiques de l'État. Nous continuons la mobilisation sous d'autres formes et nous l'avions dit : les actions continuent puisque "sé pou la viktwa nou ka alé" et nous diversifions les actions. Les services municipaux de Fort-de-France, restauration scolaire, le service événementiel, allo mairie, la cuisine centrale, l'école de Trénelle, de Terresainville et de Renéville sont fermés. Nous lutterons contre la réforme jusqu'à ce que l'on obtienne satisfaction.