La nageuse martiniquaise Isaa Anatole est triple championne de France handisport

Il n’y avait presque pas assez de place autour de son cou, pour porter ses 3 médailles d’or remportées en natation. Isaa Anatole est arrivée lundi (30 mai) chargée de ses trophées après avoir remporté le 100, le 400 mètres nage libre et le 100 mètres papillon au championnat de France handisport de natation à Limoges.

Une véritable performance pour une première participation à une compétition d’une telle envergure.

Au début j’étais stressée, j’ai même fait un temps catastrophique aux 100 mètres papillon…Mais au fil des séries j’ai pu gérer mes courses et améliorer mes temps. Je rêve d’aller aux jeux paralympiques, j’espère y arriver par mon travail.

Isaa a été "façonnée" depuis maintenant 7 ans au Longvilliers club de natation du Lamentin. Dès les premiers tests, la nageuse réalisait des performances qui égalaient celles des nageurs valides. C’est Elodie Suffrin, sa première coach, qui l’a prise sous son aile et fait d’elle une compétitrice.

Elle est arrivée, perdue, très complexée et très timide à cause de son handicap. Au fur et à mesure elle a pris confiance en elle en nageant aussi avec les valides. C’est ce qui fait sa force en fait.