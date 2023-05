La Pentecôte célèbre la descente de l'Esprit saint

La Pentecôte, l'une des fêtes les plus importantes de la chrétienté liée à Pâques et à l'Ascension marque la naissance de l’Église. De nombreux offices rappellent le fondement de cet acte.

Symbole de la propagation de la foi chrétienne

Elle rappelle le jour où les apôtres voient apparaître des langues de feu dans les Actes des Apôtres chapitre 2.

Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.