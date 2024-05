La Pentecôte célèbre la descente de l'Esprit saint

La Pentecôte, célébrée ce dimanche 19 mai 2024 marque la révélation de l'Esprit saint à Marie et aux Apôtres. C'est le fondement de la Chrétienté. Catholiques et d'autres confessions religieuses commémorent cet événement.

Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes des Apôtres, Chapitre 2

La Pentecôte, l'une des fêtes religieuses les plus importantes de la Chrétienté, célébrée le septième dimanche après Pâques, 50 jours plus tard marque la naissance de l’Église. Elle symbolise la descente de l’Esprit après la crucifixion de Jésus (Vendredi saint), sa résurrection (Pâques) et sa montée au ciel auprès de Dieu (l’Ascension).

L'église du Sacré-Coeur de Balata à Fort-de-France. • ©P. Monnerville

Une pierre angulaire pour toutes les religions

Catholiques, mais aussi d'autres confessions religieuses, évangéliques, baptistes, adventistes célèbrent cette pierre angulaire du fondement de la foi chrétienne.

La fête de la Pentecôte demeure la manifestation de l’Esprit saint, troisième personne de la Trinité. Le mot vient du grec "pentêkostê" signifiant "cinquantième". Ainsi les chrétiens font mémoire du don de l’Esprit saint.

Pentecôte pour les Chrétiens et Chavouot chez les juifs, célébrés le même jour. • ©Geralt (Pixabay)

La Pentecôte signe aussi le fondement du judaïsme

Les juifs l'appellent Chavouot, fête mémorielle célébrant la commémoration du don des Tables de la loi, révélation de Dieu à Moïse signant les origines du peuple hébreu.

La fête de Chavouot (don de la Torah) au mont Sinaï, 7 semaines après la libération du peuple juif du joug d’Égypte, est célébrée après la Pessa’h (Pâque juive).

Le rituel liturgique se déroule avec l’Amida (prière) de sept bénédictions récitées lors des offices, les lectures complètes du Hallel (Psaumes 113 à 118) et de la Torah, la bénédiction et la prière, les Actions de grâce et la prière de "Yizkor" à la mémoire des disparus.

À cela, il faudrait ajouter la tradition de rester éveillé toute la nuit (notamment le premier soir) en étudiant la Torah et la lecture du "Livre de Ruth".