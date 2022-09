La rentrée scolaire de 2022 confirme la décrue de la population martiniquaise

Phénomène marquant mais prévisible de la rentrée scolaire 2022, une nouvelle baisse des effectifs d’élèves. Depuis plus de dix ans, le phénomène s’accentue. À se demander si la population de la Martinique n’est pas en péril.

Jean-Marc Party •

Comme chaque année, l’importance de la rentrée scolaire peut s’apprécier avec quelques chiffres. Avec 66 000 élèves accueillis dans les quelques 320 écoles, collèges et lycées publics et privés, la baisse des effectifs est de 2% par rapport à l’année dernière. Un chiffre prévu et prévisible.

Nous savons tous que nous vivons la phase active de la décrue démographique. La baisse continue des promotions d’élèves est un phénomène ancré depuis une bonne décennie. Nous faisons moins d’enfants chaque année. Ce qui se traduit mécaniquement par la diminution constante du nombre d’élèves.

Le déclin démographique se poursuit

Pour mieux percevoir ce déclin de notre population, nous pouvons remonter à l’année 1977. Il y a 45 ans, la Martinique comptait 110 000 élèves et 330 000 habitants. Des chiffres mis en exergue dans la thèse de doctorat de sociologie d’André Lucrèce. Il y avait alors une personne sur trois à l’école.

En 2022, nous avons moins d’une personne sur cinq à l’école, avec 66 000 élèves et 370 000 habitants. La baisse des effectifs scolarisés est de 40% par rapport à 1977. Un signe que la Martinique se dépeuple beaucoup plus vite que nous le pensons.

Pour la première fois dans notre histoire, le nombre de décès a été supérieur au nombre de naissances, en 2021. Cette accélération évidente de la dépopulation ouvre un débat : le peuple martiniquais n’est-il pas, sur le long terme, en voie de disparition ?