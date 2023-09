La vigilance JAUNE est maintenue en Martinique pour "forte pluie et orage"

Dans son bulletin élaboré ce mercredi 27 septembre à 6h locale, Météo France observe au petit matin, un "ciel encore très nuageux avec des averses localement orageuses". La vigilance JAUNE est donc maintenue en Martinique pour "forte pluie et orage". Le temps devrait s'améliorer "rapidement en fin de journée".

Guy Etienne •

La tempête tropicale Philippe est centrée à plus de 1000 km au Nord Est des côtes de Martinique. Elle se déplace vers l'Ouest-Nord-Ouest à environ 20 km/h précise Météo France. "Sans impact direct sur nous, elle génère toutefois une longue houle de Nord-Est qui arrive à nos côtes. De plus, une masse d'air humide et instable circulant en périphérie nous concerne encore dans un régime d'alizé très faible".

Au petit matin, le ciel est encore très nuageux avec des averses localement orageuses. Quelques trouées se dessinent en début de matinée avec des averses et des orages moins fréquents. Cependant, à la faveur d'un alizé très faible, le ciel se charge à nouveau et des averses localement fortes et orageuses sont alors possibles par endroit. Météo France

La nuit a été agitée avec de nombreux orages ajoute Météo France. Les averses associées ont toutefois circulé assez rapidement, limitant les cumuls recueillis dans les pluviomètres. "Au cours de la nuit, on peut estimer les cumuls maximums entre 20 et 30 mm".

Le temps "s'améliore rapidement en fin de journée", prévoient les prévisionnistes et "la nuit prochaine s'annonce calme et les gouttes sont rares".