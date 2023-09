Lakoudigital, spécialiste du numérique, victime d'actes de vandalisme et de vols en série

Depuis son ouverture en octobre 2021, Lakoudigital n’a jamais connu de problèmes d'ordre sécuritaire. C’est en 2023 que les vols et les actes de vandalisme ont commencé. Une première intrusion en mars de cette année, suivie de 4 autres enregistrées ces 3 dernières semaines.

Ces attaques ciblées et malveillantes ont engendré des dommages matériels, et sont également source d'anxiété parmi la communauté Lakoudigital. Étrangement, ces actes ne semblent pas être motivés par un désir de gain financier, mais plutôt par une volonté de destruction pure et simple.