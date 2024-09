Le deuxième Mondial du Rhum se prépare activement

Le Mondial du Rhum est un événement rassembleur important. La deuxième édition se déroulera les 12, 13, et 14 février 2025 à Paris, au Palais Brognard. Elle est centrée non pas sur la dégustation du spiritueux, mais sur la valorisation de l’ensemble de l’écosystème Rhum.

Le Mondial du Rhum, (conçu par Patrick Loger, Martiniquais, consultant en stratégie de développement à l'international), destiné à valoriser l’ensemble de l’écosystème Rhum se donne plus de moyens pour la seconde édition, afin de permettre au public et aux invités de découvrir le potentiel économique, l’influence culturelle et la projection d’emplois pour les jeunes générations.

le concepteur du Mondial du Rhum Patrick Loger est consultant en stratégies de développement pour des groupes nationaux en stratégie de sourcing. • ©Collection privée M.R

Durant trois jours au Palais Brognard, les 12,13 et 14 février 2025, la ville de Paris devient Capitale du Rhum.

Plus de 30 pays sont attendus à ce 2e mondial du Rhum. Ils représentent les cinq continents de la planète. On parle d’Amérique latine, du Canada, des USA et on fait le tour pour arriver dans le Pacifique...Une présence importante de tous les acteurs de l’écosystème Rhum avec une mise en avant des pays de l’Europe de l’Est. Cet événement transcende les frontières traditionnelles des salons et séminaires pour offrir une plateforme unique où tous les acteurs du monde du Rhum, venus de la planète, pourront se rencontrer, échanger et façonner ensemble l'avenir de l’Écosystème Rhum. Nous avons choisi dès la première édition le Palais Brognard à Paris Patrick Loger, concepteur du Mondial du Rhum

Célébration de la croissance de l'écosystème d'un spiritueux

Découvrir des distilleries emblématiques et la riche diversité de cet écosystème à travers une trentaine de pays invités, rencontrer des experts renommés, est un pari ambitieux mais réalisable.

Patrick Loger le concepteur explique le pourquoi de ce Mondial • ©Daniel BETIS

Le rhum ne s’arrête pas au verre, mais se décline à travers plusieurs corps de métiers. L’objectif de principal de cette deuxième édition est de permettre aux visiteurs, aux techniciens, aux chercheurs, aux personnes travaillant au sein des activités connexes, de discuter des enjeux majeurs de cette industrie afin de jeter des bases d’un avenir prometteur à l’attention de la jeunesse.

Paatrick Loger donne sa vision pour la jeunesse • ©Daniel BETIS

Une identité ultramarine forte, à travers une vitrine mondiale

Cette manifestation est une opportunité pour acteurs des diverses professions, c’est l’occasion pour chacun de faire valoir et reconnaître son savoir-faire dans la sphère internationale. Ce mondial bénéficie de l’aide de plusieurs partenaires publics et privés.

Les photos de gauche, le gala final, la photo 2, le jazzman Audel en compagnie du concepteur, la photo 3 le président Tinaugus qui a porté la yole à l'Unesco serrant la main de Patrick Loger • ©Mondial du Rhum

Au Palais Brognard, une centaine d’exposants vont livrer au public le meilleur de leur et leur savoir-faire contribuant à la vulgarisation de l’écosystème et à la découverte de chacune de ses composantes.

Un plateau musical et des conférences en matière d’éducation et de politiques publiques sont programmés.

Cette deuxième édition prévoit une large fenêtre sur l‘innovation, tremplin durable pourvoyeur d’emplois. Autre thème abordé le business, l’occasion de parler avec les acteurs et décisionnaires des enjeux économiques et environnementaux.

Le concepteur du projet Patrick Loger en compagnie de jeunes acteurs travaillant au sein de l'organisation • ©Collection privée M.R.

Le concepteur Patrick Loger a l’ambition de sensibiliser la jeunesse aux possibilités de formation et de carrières dans ce monde de spiritueux.