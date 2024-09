Le diocèse et les catholiques de Martinique réagissent aux accusations impliquant l'Abbé Pierre

Le père Monconthour indique tout d'abord la position de l'Eglise catholique de Martinique sur cette affaire.

Nous condamnons tous les actes qui portent atteinte à la dignité des personnes, à leur santé mentale, physique et spirituelle. Bien sûr l'Eglise réitère sa sollicitude et sa compassion pour toutes les personnes victimes d'abus.



Un ecclésiastique qui, par ailleurs, semble exprimer la crainte que la médiatisation de cette affaire vienne "ébranler"une partie des fidèles. Il partage ses interrogations.

Comment aujourd'hui faire corps autour des victimes sans ébranler la santé d'une population qui est déjà en mal ? Et particulièrement rechercher les vraies solutions pour une société plus respectueuse, plus fraternelle, une société qui protège les uns et les autres. Il y a une réflexion à mener.