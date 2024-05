Le Docteur Serge Chalons humaniste très impliqué en Martinique et dans le monde, est décédé

Pédiatre, humaniste et activiste de la Martinique, le Docteur Serge Chalons, 71 ans, a passé sa vie à soigner les enfants de la Caraïbe avec une attention particulière pour les enfants d’Haïti. L’une de ses dernières luttes a été de demander les réparations pour la pollution du chlordécone.

À la Martinique, le docteur Serge Chalons était souvent interpellé par les mamans qui le croisaient et qui voulaient le remercier d’avoir aidé ses enfants.

"Regardez Docteur comment il est aujourd’hui. C’est grâce à toi."

Il était connu partout dans la Caraïbe. Serge Chalons a aidé beaucoup d’enfants dans le besoin qui ne pouvaient pas être soignés chez eux.

"Immense perte pour tous ceux qui l’ont connu et qui l’ont tant aimé"

Tous les pédiatres de la région avaient son numéro.

En tant que responsable du réseau périnatal en Martinique, il avait un immense réseau de spécialistes qu’il appelait pour aider des petits venants de Sainte Lucie, la Dominique, Haïti ou ailleurs.

Jacqui Bird, pédiatre de Sainte-Lucie et collaboratrice de longue date du Docteur Chalons se souvient "d’un grand homme" et de "l’immense perte pour tous ceux qui l’ont connu et qui l’ont tant aimé."

Il éprouvait un attachement profond pour Haïti. Bien avant la création de son association Enfants Soleil Avenir qui soutient les enfants de partout dans la région, le docteur Châlons multipliait ses voyages en Haïti avec Médecins du monde.

Il était l’ancien président de la région Caraïbe de cette organisation non gouvernementale.

Des caméras de télévision l’ont suivi dans les bateys de la République-Dominicaine pour filmer les conditions atroces des coupeurs de canne qui venaient Haïti et de leurs familles.

Il donnait son temps aux enfants dans des orphelinats de Port-au-Prince.

Sa vision d’une approche communautaire en santé publique a été citée dans de nombreuses publications.

Un engagement de chaque instant contre toutes les injustices tout au long de sa vie, et un ami très cher. Patrice Lefaucheur, président ESA (Enfants Soleil Avenir) association fondée par Serge Chalons

"Un homme profondément humaniste"

Ancien président du Comité Devoir de mémoire, Serge Chalons militait aux côtés des écrivains, des historiens et des activistes à la réhabilitation de l’histoire de l’esclavage.

Christian Jean-Etienne, l’actuel président du Comité Devoir de mémoire évoque "un homme de combat, engagé, profondément humaniste et passionné par l’Être humain. Il laisse un grand vide."

Il a réalisé de nombreuses interventions au sein de la délégation Martinique de lutte contre l’empoisonnement au Chlordécone et sur l’impact de cette molécule sur la santé des Martiniquais et les répercussions sur les générations futures.

Le syndicaliste militant, Philippe Pierre-Charles, décrit le "refus tenace de toutes les oppressions coloniales, capitaliste, impérialiste, patriarcales, soif de découvrir, curiosité pour l’autre et la grande humilité" de son ami Serge Chalons.

Le docteur Chalons était dans une réflexion constante autour de l’amélioration de la santé pour tous. Devenu Médecin nutritionniste et praticien en médecine énergétique, il a voulu offrir à ses patients la capacité à se soigner par la nutrition et les thérapies douces.

Le docteur Serge Chalons (décédé (le 11 mai à Fort-de-France), laisse quelques mots dans un message partagé avec ses proches : "Toute vie a ses limites improbables."