Le général William Vaquette, commandant de la gendarmerie nationale, quitte la Martinique

Partager :

La mission du général William Vaquette, commandant de gendarmerie nationale en Matrtinique, est terminée. Il quitte l'île, "le cœur bronzé" dit-il. Il rejoint le SIRPA (Service d'Information et de Relations Publiques des Armées) dans l'hexagone, en tant que chef du service d’information et des relations publiques des armées et de la gendarmerie française.

William Vaquette est appelé à de nouvelles fonctions en France continentale. Il sera conseiller pour la communication auprès du Directeur Général de la gendarmerie nationale. Le général Vaquette qui avait pris ses fonctions en Août 2021 en Martinique, a réalisé plusieurs actions sur le plan de la sécurité et de la protection des biens et des personnes. Il dresse un bilan positif. Le général commandant de gendarmerie William Vaquette dresse son bilan • ©Daniel BETIS Passionné de culture, de patrimoine, d'environnement et d'histoire Au mois de juin dernier, le commandement a baptisé la caserne de Redoute (à Fort-de-France) du nom du chef d'escadron abolitionniste, Joseph France. Ce dernier arrivé sur le territoire en 1843 pour servir, s'est révolté contre la situation des esclaves. Le gouverneur de l'époque, mécontent de sa prise de position, le renvoie dans l'Hexagone. Désormais la Caserne de Redoute porte le nom du chef d'escadron abolitionniste Joseph France • ©Daniel BETIS Joseph France poursuit son action, ce qui lui vaut d’être le suppléant de Victor Schoelcher, élu représentant du peuple lors des premières élections législatives après l’abolition de l’esclavage dans les colonies. Par ailleurs, à proximité, William Vaquette a inauguré dans la foulée la place attenante à la gendarmerie Victor Petit-Frère Mazuline (1789-1854), oublié de l'histoire, premier député martiniquais noir de l'histoire. Par ailleurs, William Vaquette a publié un livre qui raconte avec humour, comment le colibri Hiali délivre des enfants et des femmes de Madinina victimes du maléfique Dieu Louko, avide de vengeance après sa déchéance provoquée par la défaite des Taïnos. Jean-Christophe Bouvier avec le commandement de la gendarmerie de Martinique (31-12-2023) • ©Facebook Préfet de la Martinique / DR Le commandant Vaquette est allé plus loin que l'écriture, en présentant au président de la CTM, Serge Letchimy (président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique), un projet "sur la route des Amérindiens", visant à valoriser les sites, l'histoire, le tourisme et la culture. Le général, commandant de la gendarmerie Wiliam Vaquette, récipiendaire de la médaille d'honneur de l'engagement ultramarin (échelon or) décoré par le Ministère de l'intérieur et des Outre-mer, s’envole donc pour l’hexagone, "le cœur bronzé" et la tête pleine de souvenirs. Ses nouvelles missions Il prendra ses fonctions en tant que chef du service d’information et des relations publiques de la gendarmerie et conseiller pour la communication auprès du directeur général de la gendarmerie française. Son successeur, le colonel Yvan Carbonnelle, ancien commandant du groupement de Vaucluse (84) arrivera en septembre prochain en Martinique.

Partager :