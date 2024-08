Le martiniquais Florent Poulolo signe au FC UTA Arad en Roumanie

Florent Poulolo est un véritable globe-trotter. Après ses débuts à l’Aiglon du Lamentin, le jeune footballeur de 27 ans a opté pour la Roumanie après la France, l’Espagne, la Grèce et la République Tchèque au FC Mlada Boleslav, le martiniquais découvrira un nouveau championnat au sein de l’équipe du FC UTA Arad. Celle-ci a terminé au 5e rang du championnat 2023/2024 et nourrit des ambitions.

À un moment donné, dans la vie, il faut savoir faire des choix, peser le pour et le contre. Quand je suis dans un pays, je sens quand je suis en fin de cycle et là, j’ai senti que je pouvais aller dans un grand club en Roumanie, le FC UTA Arad qui est très bien structuré. J’ai pu discuter avec des gens comme Damien Dussault qui joue à Farul Constanta et qui m'ont décrit ce championnat. La tâche ne sera pas facile mais c’est aussi ça le sport. C'est à moi de m'adapter au football roumain comme je me suis adapté à celui de la République Tchèque.

Le défenseur central qui évoluait précédemment au Mlada Boleslav puis au Dynamo Ceské Budejoviceau en République tchèque, s’est engagé pour 2 saisons avec une option pour une année supplémentaire. Quant au projet proposé, Florent Poulolo sait à quoi s’attendre avec des ambitions élevées.

Le club vise l’Europe sans détour. L'approche du coach, Mircea Rednic, a été importante pour moi. Un atout, c’est la présence de joueurs qui parlent français puisqu’ils ont évolué en France, ça facilite mon intégration. J’ai signé 2 ans mais l’objectif est de rester performant et de toujours travailler. Ça reste du football, du sport ; pour moi il faut prendre du plaisir et "sa ki pouw la rivyè paka chayé’y" (faire confiance au destin).

Si la saison avec le FC UTA Arad s’annonce passionnante, le défenseur des "matininos" n’oublie pas la sélection qui lui tient à cœur.

On est une famille maintenant. Avec le coach Marc Collat, on a mis en place un projet qui fonctionne et se renforce à chaque rassemblement et le groupe vit bien, il est soudé. Aller en sélection est un vrai plaisir pour moi et j’y retournerai avec bonheur pour garder le football martiniquais en meilleure place dans le giron international.