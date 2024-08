Le martiniquais Kylian Manhaval, un champion européen dont l’avenir est prometteur en IQfoil

Le palmarès de Kylian Manhaval ne cesse de prendre de l’ampleur. Le jeune martiniquais a remporté le Championnat d’Europe d’IQfoil des moins de 17 ans en juillet dernier au sud-est de la France. Cette nouvelle ligne à son palmarès pourrait lui ouvrir de belles portes et pourquoi pas, celles de Los Angeles en 2028.

Karl Sivatte •

350 jeunes compétiteurs, dont 123 dans la catégorie des moins de 17 ans ont disputé le Championnat d’Europe d’IQfoil à Embrun, au sud-est de la France (région Provence-Alpes-Côte d’Azur). S’il s’agissait du Championnat d’Europe, des compétiteurs venus du Brésil, d’Australie ou encore des Etats-Unis d’Amérique se sont retrouvés pendant 9 jours (du 2 au 11 juillet 2024) pour un défi de très haut niveau.

Pour rappel, l'IQfoil est discipline olympique pour les J.O de Paris 2024 et de Los Angeles 2028. Les jeunes se sont rapidement appropriés cette discipline, sensations obligent. Les listes d’engagement dépassent chaque fois les 300 véliplanchistes.

Compétition entre les concurrents d'IQfoil au championnat d'Erope des U17 (juillet 2024). • ©sailingenergy

Manhaval, "à surveiller"

Et parmi ces véliplanchistes engagés à ce Championnat d’Europe 2024, un certain Kylian Manhaval. Le jeune sociétaire du Cercle nautique de Schoelcher, champion du monde U17 (titre acquis à Cadix en octobre 2023), mais également vice-champion de France et d’Europe la même année, est arrivé à Embrun avec l’étiquette "d’homme à surveiller et de favori".

Avec des conditions de vents allant de 4 à 12 nœuds, pas toujours simple pour les compétiteurs. Il a fallu sortir la panoplie des atouts techniques, stratégiques, physiques et surtout mentaux.

Avec les conditions difficiles qu’il y a eu pendant l’épreuve, ça m’a obligé à puiser dans mes ressources physiques et mentales surtout lorsque le vent a été faible. J'ai dû rester concentré pour trouver des solutions face à la grosse adversité et en pareille situation, on découvre vraiment de quoi on est capable pour atteindre un objectif. Kylian Manhaval

Le jeune martiniquais a dû s’employer (car "homme à surveiller"), à faire avec la pression, ce qui a ajouté une dose supplémentaire de difficulté. Malgré ces conditions particulières, Kylian Manhaval a réussi à développer une stratégie mêlant précision et technique pointue pour assurer à chaque manche, avec notamment le bon choix des trajectoires et la gestion des départs.

Un maillot jaune que porte Kylian Manhaval avec brio

Kylian Manhaval sur la première marche du championnat européen d'IQfoil des moins de 17 ans (en juillet 2024). • ©sailingenergy

La régularité de ses prestations a permis à Kylian Manhaval d’endosser le maillot jaune de leader et de remporter le titre de champion d'Europe en U17, un championnat d’Europe avec plein d’enseignements.

Une expérience incroyablement enrichissante pour moi. J'en retiens surtout les défis surmontés pour donner le meilleur de moi-même chaque jour. J’avoue avoir beaucoup appris en observant les autres compétiteurs venus du monde entier. Kylian

Le triomphe de Kylian Manhaval à Embrun est venu confirmer son potentiel en IQfoil, avec cette fois la démonstration de sa capacité à résister à la pression. Désormais, le jeune martiniquais vise le surclassement en U19 pour les Mondiaux, un nouveau challenge dans lequel il lui faudra faire ses preuves face à des adversaires plus expérimentés.

J’irai chez les U19 avec à la fois enthousiasme et humilité. Le niveau sera supérieur et je sais que la compétition sera plus intense avec des adversaires plus expérimentés. En sachant cela, il y a forcément une motivation supplémentaire pour m'entraîner davantage et pour des compétitions internationales de haut niveau et bien entendu représenter la Martinique. Le champion Kylian Manhaval

Le martiniquais Kylian Manhaval, champion européen d'IQfoil des moins de 17 ans (en juillet 2024), promis à un bel avenir dans la discipline. • ©sailingenergy

Avec les résultats enregistrés depuis 3 ans maintenant, l'avenir de Kylian Manhaval semble prometteur. Les techniciens et observateurs de l'IQfoil suivront de près son évolution et nul doute que le staff de l’équipe de France aura un regard attentif sur celui qui pourrait intégrer le groupe France sous peu.