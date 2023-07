Le Martiniquais Maël Moustin remporte la coupe du monde de rugby U20 avec l'équipe de France

Un Martiniquais champion du monde avec l’équipe de France de rugby des moins de 20 ans. Maël Moustin, ailier de l’Union Bordeaux Bègles (UBB) savoure avec ses coéquipiers ce succès obtenu en finale sur le score de 50 à 14 face à l’Irlande.

Karl Sivatte •

Les rugbymen de l'équipe de France des moins de 20 ans se sont largement imposés en finale de la Coupe du monde au Cap en Afrique du Sud vendredi 14 juillet. Le score est de 50 à 14 pour la France face à l'Irlande.

Lors de cette finale, le collectif français a réalisé une grosse performance avec 7 essais au total. Dans les rangs de l’équipe de France, Maël Moustin qui a commencé le rugby en Martinique. L’ailier de l’UBB a commencé ses gammes au sein du Rugby Club du Diamant où il a évolué jusqu’en 2012.

Si le Martiniquais s’est blessé lors des ¼ de finale le 4 juillet dernier lors du match face au Pays de Galle et une victoire 24 à 7 et un essai, l’homme de la ville au rocher se dit heureux du premier titre mondial de sa carrière.

C’est du pur bonheur, avec le groupe on a tout donné et ce titre vient couronner le sacre d’un collectif qui a su faire des sacrifices pour aller au bout d’un rêve. C’est fantastique, j’ai du mal à qualifier et vous dire ce que je ressens, car battre l’Irlande avec un tel score, c’est vraiment top. Maël Moustin

Du Diamant au Cap et un premier titre mondial

Et quand on demande à Maël Moustin ce qu’il ressent au plus profond de lui avec son parcours depuis ses débuts au Diamant.

Que de chemin parcouru, vraiment c’est extraordinaire. Il y a eu le Diamant évidemment, Agen et désormais Bordeaux Bègles et puis aller décrocher un tel titre avec les copains de l’équipe de France, c’est une immense récompense. Un bonheur que même ma blessure ne va pas gâcher, nous sommes champions du monde.

Les Bleuets ont signé au Cap leur troisième succès d’affilée en coupe du monde des moins de 20 ans avec un festival offensif lors de cette finale. Maël Moustin et ses camarades devraient quitter l’Afrique du Sud dans les prochaines heures pour rejoindre Paris.

Le groupe rentre avec des images, des souvenirs, les médailles des champions et ce trophée qui marque la supériorité de la France dans cette catégorie. Du côté de la fédération française de rugby, on croise les doigts pour que l'équipe de France A réussisse le même parcours lors de la coupe du monde prévue du 8 septembre au 28 octobre.