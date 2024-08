Le monde du cyclisme et le monde artistique pleurent la disparition de Claude Caboste

La nouvelle a plongé, amis, famille, sportifs et artistes dans l'émoi. Claude Caboste est parti. Directeur commercial du Tour Cycliste international depuis quelques années, il était une pièce maîtresse sur le plan organisationnel auprès du Président Alfred Defontis. Il est également parolier. Il a notamment composé pour Thierry Lof, Céline Flériag, Valérie Loury, Léa Galva, Jean-Philippe Marthély, Katia Mostor et bien d'autres. Il était âgé de 62 ans.

Le décès de Claude Caboste a touché de nombreuses personnes, sportifs monde de l'audiovisuel et sportifs. Né à Fort-de-France d'une fratrie de 4 enfants, il a grandi aux quartiers Morne-Calebasse et Volga à Fort-de-France.

Très jeune, il a toujours été fasciné par la communication et les voyages. Pas de hasard quand, il s'intéresse à l'école maritime. Après des études au Lycée Schœlcher, il s'intéresse à l'audiovisuel, la culture et la communication.

Aurélien et Claude au Mix dans Sono Yorck • ©Collection privée Aurélien Hyk

Ce supporter de conviction, de l'équipe bleue et or de Fort-de-France développe sa passion de proximité en intégrant Radio Balisier et en réalisant concomitamment avec son ami Aurélien "son york" un concept fédérateur.

Aurélien un des amis de Claude Caboste nous parle de lui • ©Daniel BETIS

Le sens artistique, la communication médiatique, le sport

Claude Caboste aimait le contact avec le public. Séduit par la communication, il travaille avec Robert Marajo avant de voler de ses propres ailes, d'avancer sa stratégie en créant Prestacom dom. Pendant ces dernières années, il a été le directeur commercial du Tour cycliste international de la Martinique. Son décès est une perte énorme pour le Comité Régional.

Le président du Comité Cycliste régional Alfred Defontis ressent la perte de Claude Caboste • ©Daniel BETIS

Claude Caboste un compositeur discret

Certains sont surpris car nous écoutons souvent des succès sans faire attention aux compositeurs. Claude Caboste a écrit pour Valérie Loury, Léa Galva, Stéphane Ravor, Jean Philippe Marthély, Bruno Bias, Kathia Mostor, Céline Flériag, Mathieu Marthély, José Versol et bien d'autres. On peut citer "Pasyon Kalin", "Pa Kon sa", "Vansé", "Magie à l'anmou".

Cet amoureux de karaoké chante un de ses titres, fort en émotions, en symboles et prémonitoire : "Strong love".

La famille a mis en place une cagnotte publique afin de financer toutes les dépenses liées à ses obsèques. Pour ceux qui souhaitent y participer, ils peuvent se rendre sur le lien suivant : https://www.leetchi.com/c/obseques-de-claude-caboste-1307987.

La veillée est prévue mardi 3 septembre 2024 de 17h à 21h à la Joyau.