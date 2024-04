Le procès d'Hervé Pinto, président de Kolektif jistis Matinik, a commencé

Hervé Pinto est convoqué au Tribunal judiciaire de Fort-de-France pour répondre de plusieurs faits ce mardi 23 avril. Les avocats du prévenu ont réclamé le renvoi de l'audience pour divers motifs. Une demande rejetée par le président du tribunal.

Le procès du président de Kolektif jistis matinik s’est ouvert ce mardi matin. Incarcéré à la prison de Ducos depuis le 10 mars, Hervé Pinto est convoqué au tribunal "pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, harcèlement moral d'une personne sans incapacité, harcèlement moral d'une personne suivi d’incapacité, atteinte à l'intimité de la vie privée par captation et trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores".

Pour rappel, ce dernier est détenu au centre pénitentiaire "pour non-respect des obligations liées à son contrôle judiciaire et notamment l’interdiction de se rendre au Hameau de la Pagerie, quartier Clouette aux Trois-Îlets", indiquait au moment des faits, la Procureure.

Hervé Pinto est au cœur d'une affaire judiciaire dans le cadre d’un litige familial privé lié à des terres qu'il revendique dans ce quartier.

Ce mardi matin, une cinquantaine de personnes étaient présentes pour le soutenir devant le tribunal.

Les membres du Kollectif Jistiss Matinik devant le tribunal de Fort-de-France. • ©Aude Sioul Tidas

Demande de renvoi rejetée

Le procès a commencé avec quelques heures de retard. Les avocats de la défense, qui ont tout tenté pour renvoyer l’audience afin d'avoir plus de temps pour préparer leurs dossiers, n’ont pas obtenu gain de cause. Leur demande a été rejetée par le président du tribunal.

Maître Dominique Monotuka, l’avocat du prévenu, a expliqué que quelqu’un s’était introduit dans son cabinet et que l’ordinateur contenant ses conclusions, ne s'allumait plus.

De plus, Maître George-Emmanuel Germany et Me Patrice Tacita, du Barreau de la Guadeloupe, qui se sont constitués en défense ce matin pour représenter Hervé Pinto, ont déclaré avoir besoin de plus de temps pour connaître le dossier. Ils n’auraient pas pu consulter les 8 nouvelles pièces ajoutées au dossier.

Ils plaident la nullité de la procédure.