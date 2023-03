Le Ramadan débute (aussi) pour la communauté musulmane de Martinique

Partager :

Du 23 mars au 21 avril 2023, les 3 000 musulmans de Martinique entrent dans la période du Ramadan. Entre l’aube et le coucher du soleil, ils vont arrêter de manger et de boire. Selon la tradition, le Ramadan est un temps de purification, de réflexion et de spiritualité.

Caroline Popovic •

Chaque année, les musulmans jeûnent durant un mois entier afin de commémorer la révélation du Coran au prophète Mahomet. À la Martinique, pendant le Ramadan, l'heure du Imsak (l'heure d'arrêter de manger) est estimée à 04h56. L’Iftar (l’heure de rompre le jeûne) est prévue à 18h16. Donc pendant 13 heures, les musulmans pratiquants ne vont ni manger ni boire. Pendant la Ramadan, les femmes enceintes ou allaitantes ainsi que les personnes malades ne sont pas tenues de respecter la tradition de jeûne. Des règles strictes Il s'agit d'une période de prière et de purification. C’est également un moment d’entraide des plus démunis. La violence et le mensonge sont interdits pendant le Ramadan. Le Centre culturel islamique de la Martinique sur la route de Balata à Fort-de-France est situé à 66° de la Mecque, le lieu saint de l'Islam. Le Centre a établi les horaires des 5 prières quotidiennes pendant le mois du Ramadan. La prière de l’aube (Fejr) aura lieu à 5h55. Celle du midi, lorsque le soleil est à son zénith, (Dhuhr) se passera à 13 heures. La prière du milieu de l’après-midi (Asser) est à 16 heures. Le Maghreb, la prière du coucher du soleil est à 18h16. Enfin, l’Icha, la prière du crépuscule, aura lieu à 20 heures. L’Iftar, le repas du soir lorsqu’on va rompre le jeûne après le coucher du soleil, est un moment festif en famille ou entre amis. C’est aussi l’occasion d’échanges entre musulmans et non-musulmans.

Partager :