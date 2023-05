Le secrétaire de la ligue de judo de Martinique est maintenant 5e dan

Le Martiniquais Miguel Marie-Françoise poursuit sa progression dans le judo. Le week-end dernier (les 6 et 7 mai 2023), le secrétaire général de la ligue de Martinique a réussi son passage en 5e dan.

Le licencié du club de Rivière-Pilote, a acquis ce nouveau grade au dojo régional de Brétigny-sur-Orge, devant un jury expert.

Les différents grades de Judo, Jujitsu et disciplines associées forment un ensemble dans la progression des connaissances en Judo. Les valeurs morales, la maîtrise technique et la participation aux épreuves sportives, sont l’aboutissement normal de l’enseignement et de l’exemple dispensé, de l’étude technique et de l’entraînement (shin–ghi–tai).