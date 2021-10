Le site internet Caribexpat rassemble désormais plus de 4500 Caribéens

Voilà une initiative qui rassemble. Caribexpat est un site internet créé il y a maintenant 8 ans par la Martiniquaise Doris Nol. Désormais ce réseau d'entraide compte plus de 4500 Caribéens à travers le monde.

En huit années d'existence, le site Caribexpat a bien évolué. Et cette année, deux grandes nouveautés participent à ce réseau d'entraide. Il s'agit du "Caribexpat Live". Tous les samedis, depuis le mois de septembre, un invité échange avec les participants sur un thème concernant la vie à l'étranger ou le retour au pays.

Par ailleurs, quatre guides sous le format e-book ont été lancés afin d'aider ceux qui veulent s'installer en France Hexagonale (étudiants ou nouveaux travailleurs), à l'étranger (informations pratiques dans de nombreux pays) ou alors ceux qui souhaitent revenir aux Antilles.

À l'initiative de ce site internet, une jeune Martiniquaise, Doris Nol. Elle est consultante marketing digitale au sein de l'Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO) et vit à Sainte-Lucie.

On a à peu près 4500 membres inscrits sur le site que je ne mets plus à jour manuellement moi-même puisqu'ils bénéficient d'un système automatisé. Ils peuvent aussi échanger par messagerie privée. Donc on a plus besoin de passer par moi pour obtenir des contacts à l'étranger ou de l'expérience de personnes qui sont de retour aux Antilles-Guyane. Doris Nol



Ce site entièrement gratuit est le premier dédié aux Antillo-Guyanais qui souhaitent vivre à l'étranger ou qui souhaitent y revenir. Le site compte 180 000 visiteurs chaque année. Ce réseau d'entraide se décline également sur les réseaux sociaux avec une communauté de plus de 8 500 followers sur Facebook, plus de 3200 abonnés sur Twitter et plus de 1 800 abonnés sur Instagram. Les membres de Caribexpat sont installés dans 85 pays et 230 villes dans le monde.