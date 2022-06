Le spationaute Thomas Pesquet fait escale en Martinique pour rencontrer les jeunes

L’astronaute Thomas Pesquet, le plus capé de France et d’Europe avec sur son CV, 395 jours dans l’espace et plus de 200 activités de recherche, vient à la rencontre des jeunes martiniquais. Le spationaute sera devant les étudiants de l’Université des Antilles à Schoelcher vendredi 10 juin 2022 à 14h. Samedi 11, il échange à partir de 9h30 avec les scolaires, au Millénium du Morne-Rouge.

Guy Etienne •

Thomas Pesquet, le nouveau héros de l’histoire de la conquête spatiale, a débarqué sur l’île ce jeudi 9 juin 2022. Actuellement en voyage entre les États-Unis et la Guyane, le spationaute a voulu rencontrer les jeunes martiniquais qui caressent l’espoir de partir un jour en mission dans l’espace. L'astronaute Thomas Pesquet dans l'espace, lors de sa dernière mission en 2021. • ©Cap / Facebook Thomas Pesquet / DR L’astronaute français de l’ESA qui rassemble plus de 2 millions 800 000 milles abonés sur sa page Facebook, commentera notamment en images sa mission "Alpha" conduite entre avril et novembre 2021. Son expédition précédente c’était de novembre 2016 à juin 2017 soit 395 jours dans sa navette, un record européen. "Plus de 200 activités de recherche" Il reviendra sur les temps forts de son séjour à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS), en particulier les objectifs scientifiques qui l’ont vu prendre part à plus de 200 activités de recherche, dont 12 expériences développées par le CNES pour le compte de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), mais également sur ses sorties extravéhiculaires et sa vision de la planète depuis l’orbite basse. Académie de Martinique "Des étoiles dans les yeux…" Touché par l’ampleur de l’investissement des équipes pédagogiques et des élèves qui ont participé aux 30 ans de la Fête de la Science organisé en novembre dernier par le CIO Nord Atlantique, Thomas Pesquet, a souhaité organiser avec le rectorat une rencontre avec les élèves participants. Intitulée "D’Icare à Thomas Pesquet - des étoiles dans les yeux - je découvre les métiers de l’aéronautique et de l’espace", cette opération a concerné 18 établissements, du CE1 au POST-BAC et environ 600 élèves dans l’académie. Le Rectorat Thomas Pesquet, en expédition, à bord de sa navette spatiale. • ©Cap / Facebook Thomas Pesquet / DR Vendredi 10 juin 2022 , de 14h à 16h, Thomas Pesquet rencontre les étudiants de l’Université des Antilles, au Campus de Schoelcher.

