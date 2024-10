Le surendettement progresse en Martinique… 18 % de dossiers supplémentaires déposés depuis janvier 2024

304 dossiers supplémentaires de surendettement viennent s’ajouter à la pile en cours de traitement en Martinique annonce l’Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer (IEDOM). C’est +18,3% entre janvier et fin juillet 2024.

On est sur une tendance haussière qu'on avait déjà constatée en 2023. On avait +12% de croissance de ce surendettement ; Cela représentait un peu moins de 40 dossiers, mais on n’est pas non plus sur des niveaux très élevés. Cette tendance continue en 2024. Sur le début de l'année, on est à plus de 18%, ce qui représente encore une quarantaine de dossiers, une tendance qui est similaire dans les autres territoires et même en métropole, mais ce n'est pas non plus représentatif de la population. On est sur des échantillons assez faibles ; on parle de chiffres annuels autour de 450 dossiers, donc ce n'est pas représentatif non plus de l'ensemble de la population en Martinique.