Le syndicat CGTM solidaire de la grève dans les raffineries de France

Le mouvement de grève dans les raffineries de France semble trouver un écho en Martinique. Dans un communiqué adressé à la presse ce vendredi 14 octobre 2022, la Confédération Générale du Travail de la Martinique (CGTM) annonce soutenir la mobilisation.

Lorsque l'on passe à la pompe et que l'on voit que les prix grimpent, que les prix des denrées alimentaires grimpent et que le salaire est bloqué, cela ne peut pas laisser sans réaction. Tous les salariés, notamment ceux qui ont des salaires bas, des pensions de retraites, des minima sociaux, nous sommes tous concernés par ça.

Dans un premier temps, ce soutien se manifestera à deux occasions, lors de rassemblement prévues dès la semaine prochaine.

Après les réquisitions du gouvernement, nous avons décidé à la CGTM d'un appel au soutien. Ce soutien sera déjà un rassemblement en début de semaine prochaine. CGTM, CDMT, FO, plusieurs organisations associatives, politiques et syndicales appellent à un rassemblement à la maison des syndicats, lundi 17 octobre à 18h. Mardi, il y a un appel à la grève avec un rassemblement à 8h à la maison des syndicats. La grève concernait initialement l'éducation nationale pour les lycées professionnels, mais depuis mardi et le début des réquisitions en France, elle concerne également la défense du droit de grève et des augmentations de salaires. Pour l'instant, c'est ce que nous avons décidé. Maintenant, nous appelons nos adhérents à tenir des assemblées générales pour savoir comment ils voudraient se manifester.