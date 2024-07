"Le tour de Martinique en Yoles rondes est sauvé", selon Samuel Tavernier le maire du François

C'est une bonne nouvelle mais dont l'annonce a aussi surpris la Fédérationde des Yoles Rondes de Martinique (FDYRM). Le maire du François a devancé la Fédération en déclarant avant l'heure la tenue effective du 38e tour des yoles rondes de Martinique. La FDYRM tiendra une conférence de presse décisive le 3 juillet pour clarifier la situation.

Les yoles du tour de Martinique 2024 prendront bien le large le 15 juillet ? Oui selon les déclarations du maire du François.

Samuel Tavernier a devancé la Fédération des Yoles Rondes qui n'avait pas encore envoyé l'invitation aux médias pour annoncer officiellement la nouvelle. Elle compte s'exprimer pour donner des détails du sauvetage financier du 38e tour en yoles rondes de Martinique. "J'ai cru bien faire pensant que la nouvelle était déjà officielle" nous précise, le premier magistrat du François.

Post de Samuel Tavernier sur sa page Facebook • ©Samuel Tavernier

Récolte de fonds pour assurer le tour

Malgré cette cacophonie une conférence de presse aura bien lieu. Des sources bien informées indiquent que la fédération a réussi à récolter plus de 150 000 euros, principalement grâce à des fonds privés et des subventions de collectivités. Cette somme s'ajoute à la cagnotte Leetchi, qui totalise un peu plus de 11 000 euros de dons venant de la population, bien en dessous des 400 000 euros attendus...

Conférence de presse décisive

Ces fonds récoltés seront-ils suffisants pour remettre à flot la Fédération et permettre la mise en place du tour comme prévu ? "Ces questions auront des réponses demain (le 3 juillet) !" répond la présidente, légèrement agacée par l'annonce prématurée du maire du François, mais soulagée de la tenue de la 38e édition du tour.

La conférence de presse permettra également de connaître la participation du Groupe Leclerc et de faire le point sur la santé financière de la Fédération de Yoles Rondes, qui semble toujours sous perfusion.