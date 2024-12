Les avocats échangent leurs expériences lors d'un congrès international en Martinique

Un reportage de Franck Edmond-Mariette et Aude Sioul-Tidas.

Un reportage de Franck Edmond-Mariette et Aude Sioul-Tidas. • ©Martinique la 1ère

Partager :

Mercredi (4 décembre), plus de 400 avocats venus des 4 coins du monde étaient rassemblés au campus de Schœlcher dans le cadre d’un congrès international. Partages d’expériences et des difficultés rencontrées… Dans certains pays, les dangers sont vitaux. En Martinique, les entraves existent aussi. (Re)voir le reportage de Franck Edmond-Mariette et d'Aude Sioul-Tidas.

Plusieurs délégations de l’Afrique francophone et d’Europe ont échangé sur différentes thématiques internationales des barreaux. La protection des avocats menacés, persécutés dans l’exercice de leurs fonctions est aussi au centre des débats. Une distinction particulière est décernée à la délégation haïtienne. L’instabilité de Port-au-Prince engendre inévitablement des perturbations dans la profession. Autre cas concret, en République démocratique du Congo, les avocats dénoncent des ingérences des magistrats par rapport à leurs plaidoiries. Il a une lueur d’espoir en Côte d’Ivoire. La tendance est à l’amélioration des relations. En Martinique, les conditions d'exercice de la profession s'exposent à des jugements tendancieux. Promouvoir l'indépendance de la profession d’avocat, soutenir l’action des barreaux pour une justice indépendante est la motivation de ces membres de la Conférence Internationale des Barreaux.

Partager :