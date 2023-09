Les bananes plantains de Martinique restent "sous surveillance sanitaire", après une contamination à l’éthéphon en 2022

Des prélèvements réalisés au stade de la commercialisation au cours de l’année 2022 ont montré que "sur 54 échantillons de bananes plantains, 25 présentaient des concentrations comprises entre 0,12 mg/kg et 8,6 mg/kg, 2 révélaient des traces et 27 étaient exempts d’éthéphon".

Ces "conclusions négatives pour les bananes plantains" ont occasionné la diligence d’une enquête judiciaire sous l’autorité de la procureure de la République. Au regard de ces résultats, le préfet de la Martinique, "Jean-Christophe Bouvier, a demandé à ses services de poursuivre la surveillance sanitaire relative à l’Ethéphon, sur la banane plantain pendant l’année 2023".

Au cours du premier semestre 2023, des prélèvements de bananes plantains ont été réalisés par le pôle C de la DEETS (Direction de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) sur le marché de gros de Dillon, la grande distribution et les bords de route. Les résultats transmis par le laboratoire d’analyses n’ont pas mis en évidence de non-conformité. La lecture de ces derniers résultats démontre un net recul de la contamination de la banane plantain à l’éthéphon.