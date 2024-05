Les collégiens de Rivière-Salée mettent en scène la protection des espaces aquatiques de Martinique

"Dlo Sé Lavi" (l’eau c’est la vie) est une création artistique des collégiens de Rivière-Salée et de l’équipe pédagogique de l‘établissement, autour de la protection des espaces aquatiques de l’île. "Manman Dlo et le tombeau des Caraïbes", est le 3e et dernier acte du projet, une comédie musicale jouée exclusivement par les élèves. À voir ce jeudi 30 mai 2024 au palais des sports de la ville saléenne, de 13h à 16h30.

Après un défilé de vêtements réalisés à partir de la récupération de déchets plastiques en février dernier, suivi d’une exposition d'objets en mars 2024, les collégiens de l’établissement Georges Elisabeth de Rivière-Salée présentent ce jeudi 30 mai 2024, une comédie musicale baptisée "Manman Dlo et le tombeau des Caraïbes".

"Former aux bons gestes écocitoyens"

L'action "Dlo Sé Lavi" a pour but de sensibiliser les jeunes collégiens à la problématique de la pollution des milieux aquatiques afin d’une part de développer chez eux, une prise de conscience de l'impact des déchets plastiques sur le biotope de notre île. Et d'autre part, de les alerter, les impliquer et les former aux bons gestes écocitoyens (les règles de l’éco responsabilité), nécessaires pour préserver notre écosystème et sa biodiversité. L’équipe pédagogique

Pour la communauté scolaire du collège, intervenir très tôt pour prévenir les comportements à risque est "une préoccupation qui doit être partagée" par l’ensemble des acteurs de la santé, de l’éducation et de la société tout entière.

Pour mémoire rappelle l’équipe pédagogique, une convention cadre signée en 2012 entre le Rectorat et l’Agence Régionale de la Santé de Martinique considérait déjà "la nécessité de développer l’éducation à la santé à tous les âges de la vie scolaire pour aider les élèves à s’approprier progressivement les moyens d’opérer des choix éclairés, à adopter des comportements responsables pour eux-mêmes comme vis-à-vis d’autrui et de l’environnement et à exercer leur citoyenneté".

"L’implication sans faille des élèves"

Le pari ne fut pas facile : arriver à mettre en scène un scénario interprété par de très jeunes acteurs qui n’ont pas démérité. Il a fallu user de stratégies et d’enthousiasme pour enfin vous présenter le fruit de ce travail minutieux qui n’arriverait jamais à terme, sans l’implication sans faille des élèves, d’une partie de l’équipe pédagogique et l’intervention de professionnels du secteur artistique. Stélla Saint-Aimé, membre de l’équipe de pilotage du collège

Le synopsis

L'action se passe en Martinique, dans la commune de Saint-Pierre surplombée par la Montagne Pelée, où vit une vieille dame surnommée Man Tine. Ses petits-enfants, Taino et Maya, profitent de leurs vacances pour participer au célèbre carnaval de la ville, mais aussi pour découvrir la légende d'un personnage emblématique aux mille et une facettes du nom de Manman Dlo, immergée dans la Baie de Saint-Pierre.

Le grand public est invité à voir ce spectacle de sensibilisation, ce Jeudi 30 mai 2024 au palais des sports de la ville saléenne, de 13h à 16h30.