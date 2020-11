Les commerçants manifestent devant la préfecture de Fort-de-France pour ouvrir imédiatement

Commerçants et politiques unis devant la préfecture de Fort-de-France pour demander l'ouverture immédiate de leur entreprise. Le président de la République vient d'annoncer que les commerces pourraient rouvrir dès le 28 novembre. Bars et restaurants resteront fermés.

Fabienne Leonce/Brigitte Brault •

Une cinquantaine de commerçants et de politiques de tout bord manifestent en ce moment devant la préfecture de Fort-de-France pour demander l'ouverture immédiate de leur commerce.Le président de la République Emmanuel Macron annonçait en direct et dans le même temps que les petits commerces allaient rouvrir le 28 novembre 2020 sous certaines conditions.A savoir, qu'ils devront fermer leurs portes à 21 h et bien évidemment respecter les règles sanitaires en vigueur pour lutter contre la propagation de la Covid-19.Les bars et les restaurants devront rester fermés jusqu'au 20 janvier 2021.Il a également précisé que dans les Outre-mer, des plans spécifiques, par territoire sont prévus.Une délégation de 15 personnes va être reçue dans quelques minutes par le préfet, Stanislas Cazelles.