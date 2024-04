Les élèves de Martinique poursuivent leur préparation au concours d'éloquence

Dans la salle, un véritable brouhaha règne. Des mots fusent et chacun est prié de parler fort. L'exercice imposé par la coach a son intérêt. Il s’agit de discourir malgré le bruit et de rester concentré sur son texte malgré tout. L'objectif est de réussir à maintenir cette concentration le jour J, peu importante les éléments perturbateurs.

Les deux coachs analysent absolument tout. Sur le fond, les élèves sont invités à partager leurs réflexions sur la question de la différence. Les discours sont disséqués et notés par les professionnels qui travaillent également la forme. Sur ce point, ils leur livrent des clés et des conseils.

Aujourd'hui nous sommes plus proches de la finale donc nous peaufinons les éléments pour vraiment réussir la meilleure prestation possible. Il y a encore du travail à accomplir, mais le potentiel est là. Avec la répétition et surtout croire en soi, on n'est capable de toucher le public.