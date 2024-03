Les élèves du LPO Joseph Zobel de Rivière-Salée célèbrent les Femmes Caribéennes dans un film

Pour la Journée internationale des droits des femmes, les élèves de Terminale Bac Pro (Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés) du Lycée Polyvalent Joseph Zobel de Rivière-Salée ont réalisé un film. Le court-métrage, "Puissantes, Inspirantes et Audacieuses : Femmes Caribéennes", met en lumière des parcours de femmes dans différents domaines. La production sera projetée dans l'établissment ce vendredi 8 mars.

Les élèves du lycée Polyvalent Joseph Zobel de Rivière-Salée ont vu les choses en grand pour la Journée internationale des droits des femmes. Pour cette journée d’action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, les lycéens ont réalisé un film d’une trentaine de minutes titré "Puissantes, Inspirantes et Audacieuses : Femmes Caribéennes".

Dans ce court-métrage, les élèves de la Terminale Bac Pro MELEC (Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés), présentent des parcours de femmes dans différents domaines comme la politique, le cinéma, la musique, le sport ou les sciences, dans lequel ils se mettent en scène.

Nous avons choisi des femmes francophones et anglophones. Les femmes anglophones viennent du bassin caribéen, de la Jamaïque, de la Barbade, et américaines originaires de la Caraïbe. Dans ce film, nous avons réussi à avoir Christine Kelly, qui a accepté de répondre aux questions des élèves. Michèle Vulcain, professeure de Lettres

Le projet pluridisciplinaire est porté par deux enseignantes : Mélody Joseph-Julien, professeure de Lettres Anglaises et Michèle Vulcain, professeure de Lettres.

Une exposition singulière et symbolique

En plus de la projection du film, les élèves présenteront l'exposition "Black & White : parcours de femmes".

On connait les difficultés de certains élèves avec la lecture, donc nous avons fait une éxposition en noir et blanc avec des portraits de femmes choisis par les élèves et des QR Code accollés à chaques portraits. En scannant le QR code, le visiteur arrivera sur une page et là, il pourra entendre l’élève présenter la femme qui est affichée, en français ou en anglais.

Affiche de l'exposition "Black & White : parcours de femmes" des élèves du lycée Polyvalent Joseph Zobel de Rivière-Salée. • ©LPO Joseph Zobel

Durant la matinée, une représentation artistique mise en scène par des élèves de tout le lycée est également prévue. Au programme : du chant, du slam, de la danse, de la musique et de la peinture.

Les productions artistiques des élèves du lycée Polyvalent Joseph Zobel de Rivière-Salée pour la Journée internationale des droits des femmes. • ©Michèle Vulcain

Un podcast autour des luttes pour les droits des femmes

Cette journée de mobilisation sera également marquée par ⁠⁠la sortie d’un podcast, sous la forme d’un entretien entre George Arnaud (ancienne présidente de l'Union des Femmes et membre de l'association Culture Égalité) et Murièle Cidalise-Montaise (directrice de la délégation régionale aux droits des femmes de Martinique) et des élèves à la web radio du lycée.

Pendant plus d’une heure, ils ont pu échanger avec mesdames Georges Arnaud et Murièle Cidalise-Montaise autour des luttes menées en Martinique et plus globalement sur l’égalité entre les hommes et les femmes, le féminisme, le patriarcat. Ils ont abordé beaucoup de problématiques. Les élèves ont pu poser des questions qui les intéressent directement.

Le podcast sera disponible sur la chaîne Youtube du Lycée Joseph Zobel de Rivière-Salée.