Les élèves du lycée Lumina Sophie valorisent les BTS du secteur tertiaire

"Boost ton parcours sup", l'occasion de découvrir les BTS du tertiaire, secteur dominant en Martinique. Cette opération a rassemblé samedi 27 février 2021, élèves et enseignants à quelques semaines des choix d’orientations pour les futurs titulaires du Bac.

Guy Etienne •

Les jeunes de première et de terminale du centre et du nord caraïbe étaient conviés le week-end dernier (samedi 27 février 2021 dans la matinée) au lycée Lumina Sophie de Batelière à Schoelcher, afin de découvrir les BTS du tertiaire de l’Académie.

Cette opération intitulée "Boost ton parcours sup" consistait à aider ces lycéens à choisir une filière après le Baccalauréat, un moment toujours délicat dans la scolarité. Ce rendez-vous concernait en particulier celles et ceux qui souhaitent exercer plus tard des métiers de relation client.

Le tertiaire, secteur dominant

Le tertiaire de l'économie qui concerne les services, est le secteur dominant depuis des décennies en Martinique. Il s'oppose au secteur primaire (essentiellement l'agriculture) et au secteur secondaire qui regroupe les métiers de l'industrie.

Comme dans les autres collectivités d'Outre-mer, l’économie est de plus en plus dominée par les activités tertiaires qui concentrent 82 % de l’emploi salarié. Premiers gisements d’emplois, les services non marchands -l’administration, l’éducation, l’action sociale et la santé- regroupent la moitié des emplois tertiaires de l’île, soit une proportion près de deux fois plus élevée qu’en France métropolitaine. (Source : INSEE Antilles-Guyane – AntianEchos n°8 Mars 2008)

(Re)voir le reportage de Delphine Bez et Guillaume Bacoul.