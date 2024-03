Les filières canne et rhum de Martinique jouent la carte de "l’excellence", en espérant des aides supplémentaires de l'Etat

La canne à sucre en Martinique occupe 4 000 hectares, soit 18% environ de la SAU (Surface Agricole Utile), cultivée par 162 producteurs répartis sur tout le territoire. Elle représente la deuxième spéculation agricole de l’île après la banane. "La production moyenne annuelle sur les 10 dernières années représente 205 000 tonnes".

Sur le plan agroécologique, la canne locale est "précurseur en matière de lutte biologique".

La filière se targue ainsi d’une "culture extrêmement vertueuse"

La production de canne à sucre dans le monde en 2021 :

(Source : cirad.fr)

Concernant l’industrie du rhum, elle a aussi son savoir-faire d’où son label AOC (Apellation d’Origine Contrôlée) et ses nombreux prix internationaux. Au palmarès du concours général agricole qui s’est déroulé lors du dernier salon de Paris à Porte de Versailles (du 23 février au 3 mars 2024), la Martinique a aligné "42 médailles dont 17 en Or".

Nous investissons entre 5 et 10 M€/an, dans le développement de nos sites, dans la restauration et la mise en valeur de notre patrimoine, dans la création d’emplois directs et indirects, qualifiés et innovants. Sur le plan de la transition énergétique, nous recyclons et valorisons tous nos déchets (résidus de distillation pour l’irrigation, bagasse en compost pour la fertilisation des sols, phytoremédiation, cogénération)… Présent dans plus de 100 pays à travers le monde, le rhum martiniquais est l’excellence et la référence du rhum agricole.