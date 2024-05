Les gangs de la Caraïbe établissent des franchises dans la région

Selon le Lieutenant-Colonel Michael Jones de l’IMPACS (l’Agence de l’implémentation de la sécurité contre la criminalité), affilié à la Communauté Caribéenne (la CARICOM), les gangs de la région utiliseraient les promoteurs de musique et les artistes comme couverture pour leurs opérations.

Dans un entretien avec le journal Cayman Compass des Iles Caïmans (publié le 9 mai 2024), le chef de l’IMPACS a affirmé que les plus puissants gangs de la Caraibe sont en train de créer des filières partout dans la région.

Cette action déclenche "des niveaux de violence jamais vu dans les petites communautés de la région".

A gauche: Le Lieutenant-Colonel Michael Jones, Directeur d'IMPACS et Mark Colhoun, sécrétaire, Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) • ©Nations-Unies

Aujourd'hui, les gangs sont plus sophistiqués et plus connectés que les forces de l’ordre de la Caraïbe. Ces dernières ne partagent pas suffisamment les informations et les moyens pour lutter contre la criminalité.

Une collaboration régionale essentielle

Ces forces de l’ordre ne peuvent plus mesurer le succès des opérations en termes de saisies d’armes ou de narcotiques.

Je parle d’une coopération aérienne, maritime, terrestre et aussi dans le domaine du cyberespace. Beaucoup de transactions se font sur le web clandestin et les paiements sont effectués en bitcoin. Lieutenant-Colonel Michael Jones de l’IMPACS, l’Agence de l’implémentation de la sécurité contre la criminalité, affilié à la CARICOM, la Communauté Caribéene

Il est important de connaître les identités des personnes qui organisent les envois, qui facilitent les formalités portuaires et qui réceptionnent les marchandises.

Une législation régionale est nécessaire pour permettre le partage des informations et pour mener des opérations conjointement.

Le crime organisé, le trafic d’armes, le narcotrafic et le trafic des personnes dans la Caraïbe dépassent les frontières.

L’une des nouvelles formes de couverture utilisée par les gangs est le monde artistique. Les informations sont facilement partagées entre membres des gangs pendant l’organisation des spectacles.

Toute la Caraïbe est concernée. La souveraineté des eaux et des espaces aériennes n’a plus d'importance pour les gangs. Les forces de l’ordre des petits pays de la région ne possèdent ni la capacité ni la technologie pour démanteler les activités des gangs.

Les armes des Etats-Unis

L’origine de la grande majorité des armes en circulation dans la Caraïbe est les Etats-Unis. Un trafiquant peut facilement et en toute légalité, acheter une arme aux USA. Ce n'est pas compliqué de trouver un réseau pour l'expédier vers la Caraïbe.

Un rapport des Nations-Unies publié en 2024, affirme que les armes puissantes sont systématiquement expédiées vers Haïti depuis la Floride.

Une fois sur place, ces armes sont souvent vendues dans d’autres pays comme la Jamaïque ou les Iles Caïmans, des territoires proches d'Haïti.

Ces activités menacent la souveraineté des pays indépendants de la région.

La majorité des armes saisies dans la Caraïbe viennent des Etats-Unis. • ©DIEU NALIO CHERY / AP

Au lieu de stopper le flux des armes depuis les Etats-Unis, les Américains préfèrent organiser des opérations militaires dans les pays caribéens qui sont déjà submergés par l'arrivée des armes puissantes depuis la Floride.