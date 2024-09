Les Journées Européennes du Patrimoine, une façon de découvrir, de s'instruire et de s'émerveiller

Les 41e Journées Européennes du Patrimoine se déroulent ce week-end (les 20,21 et 22 septembre 2024) partout en France. Cette édition fait la part belle aux jeunes publics avec des parcours pédagogiques dédiés, des visites guidées, des activités immersives et des récits historiques. Plusieurs sites emblématiques se dévoilent au grand public en Martinique, autour du thème "patrimoine maritime, patrimoine des réseaux et des connexions".

Les Journées Européennes du Patrimoine ont pour vocation de sensibiliser le public à la diversité du patrimoine culturel, architectural et maritime. Pour cette édition 2024, se déroulant les 20, 21 et 22 septembre 2024, le ministère de la Culture, via la Direction des affaires culturelles de la Martinique entend mettre l’accent sur le patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions ainsi que le maritime.

Le canal et au fond, la Tour Lumina à Fort-de-France • ©Martinique la 1ère

Levez les yeux et s’émerveiller ensemble

Créées en 1984 sous le nom de "Journées Portes ouvertes des monuments historiques" par le Ministère de la Culture, elles visent à montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine au travers de rendez-vous inédits, de visites insolites et d’ouvertures exceptionnelles.

L'opération "Levez les yeux " en partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse permet aux élèves de découvrir ou redécouvrir le patrimoine de leur région pour en apprendre l’histoire et les spécificités, en s’éveillant à l’importance de sa protection et de sa valorisation.

La ville de Fort-de-France et le Fort Saint-Louis • ©Ministere des Armées

Découvrir le patrimoine du Nord au Sud

La 41e édition invite la population à explorer les liens uniques qui unissent notre île à la mer. Il y a fort à faire dans la visite des forts, la découverte des phares, la mise en valeur de pêche ancestrale.

Le Musée Frank A. Perret photographié en nocturne à Saint-Pierre en Martinique, à l'occasion de ses 90 ans (en 2023), après rénovation. • ©Facebook Musée Frank A. Perret / DR

Nord Caraibe

Saint-Pierre, ville d’art et d’histoire offre une carte patrimoniale, archéologique et architecturale. Cela passe par la découverte à travers des expositions. Ainsi le musée Perret propose une nouvelle exposition rendant hommage aux victimes

Autre ville à visiter le Carbet, la distillerie Neisson qui propose un village d’exposants de produits artisanaux et gastronomiques avec une prestation artistique de Max Téléphe.

Max Télèphe reprise chanson Mona

Nord Atlantique

De Grand Rivière à Trinité en passant par Basse-Pointe, Lorrain, Sainte Marie, les villes rivalisent d’ingéniosité pour montrer leurs richesses environnementales, comme ce site classé de Trinité, le Phare de la caravelle, le plus haut de France.

Les ruines du Chateau Dubuc à la Caravelle (La Trinité) • ©Martinique la 1ère

Il culmine à 162,55 mètres par rapport au niveau de la mer, ce site est ouvert exceptionnellement pour la circonstance.

Centre

Cette appellation regroupe plusieurs villes : Schoelcher, Fort-de-France, Lamentin, Ducos, François et Gros-Morne.

Le moulin hydroélectrique et Richard Exurville attendent la population • ©Daniel BETIS

Le patrimoine du centre recèle de multiples facettes. Il est civil, religieux, commémoratif, hospitalier, judiciaire, scolaire, militaire, urbain, rural, industriel, naturel et maritime. Il contribue à la redynamisation et au développement économique et touristique ainsi qu’à la conservation des savoir-faire.

Sud

Les visiteurs sont invités à mettre le cap sur un patrimoine vivant en se rendant dans les villes suivantes Trois îlets, Diamant Sainte-Luce, Riviere-Pilote, Marin, Vauclin.

Préserver l’environnement, mettre en valeur la biodiversité, passe par une politique de respect, de sauvegarde et de sensibilisation à la nature.

Voilier Toumelin • ©Fondation du Patrimoine

Ainsi, le programme officiel comporte de multiples visites guidées valorisant les sites et éveillant les consciences.

Retrouvez-les animations, visites et rencontres organisées en Martinique sur Martinique Tour en cliquant ICI