Les métiers du numérique ouvrent leurs bras aux jeunes de Martinique

La Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS), avec ses partenaires, dont le rectorat et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) accueillent le public ce mercredi 6 décembre 2023, à l’IMS au Lamentin, pour la 3e journée portes ouvertes du numérique.

La manifestation qui se déroule de 8h à 16h, cible en particulier les jeunes âgés de 16 à 30 ans (lycéens, collégiens, étudiants ou à la recherche d’une reconversion professionnelle).

Elle a pour objectif, d’une part de donner aux martiniquaises et aux martiniquais une visibilité sur les politiques publiques de formation mises en œuvre dans le cadre de la transition numérique. D’autre part, de présenter l’offre de formation professionnalisante au numérique via les quatre voies de certification (certification initiale, formation professionnelle, apprentissage, VAE) et les titres professionnels.