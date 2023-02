Les organisateurs du Martinique Surf Pro jugés pour escroquerie

Partager :

Les organisateurs du Martinique Surf Pro comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France. Il leur est reproché l'utilisation de fausses facturations et d'avoir utilisé des fonds publics issus de subventions à des fins personnels. Cette manifestation sportive autour du surf a connu un vrai succès populaire entre 2015 et 2018 et a bénéficié d'aides financières importantes de la CTM de Cap Nord et du CMT. (Re)voir le reportage Sangha Fagour et Thierry Maisonneuve.

Peggy Pinel-Fereol •

Des surfeurs internationaux animant le plan d'eau de Basse-Pointe en Martinique, voilà le défi relevé pendant quatre années par les organisateurs du Martinique Surf Pro. Un véritable succès populaire désormais entaché de soupçons d'escroquerie. Une enquête avait été ouverte suite à une lettre anonyme, envoyée en 2019 à plusieurs institutions, faisant état de pratiques douteuses des deux organisateurs. Nicolas Clémenté et Nicolas Ursulet sont tous deux accusés d'avoir perçu des subventions de plusieurs organismes martiniquais comme la CTM, Cap Nord ou le Comité Martiniquais du Tourisme, en présentant de fausses factures ou en pratiquant des surfacturations. Le parquet a requis 18 mois de prison avec sursis, des amendes allant de 40 000 à 50 000 euros ainsi qu'une inéligibilité et une interdiction de gérer toute entreprise ou association. La décision est mise en délibéré au 24 avril 2023.

