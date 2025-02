Les orthodoxes de Martinique ont entamé la triode de Pâques

Les paroissiens de l’église Orthodoxe Saint Gabriel située au quartier Clairière à Fort-de-France, ont débuté la triode orthodoxe. Elle est constituée de trois temps : le petit carême ou la semaine préparatoire, le grand Carême et la semaine sainte.

Si le hasard des calendriers catholiques, protestants et orthodoxes de cette année 2025 a une portée œcuménique permettant de célébrer Pâques à la même date, chacune de ces confessions religieuses a néanmoins son rituel propre.

Les orthodoxes ont débuté le petit carême

Chez les orthodoxes, le petit carême a débuté depuis le 9 février 2025 et durant trois semaines. Cette période, célébrée 70 jours avant Pâques, est dédiée à la préparation des fidèles au grand carême, avec jeûne obligatoire le mercredi et le vendredi.

Le petit carême lui, se distingue par trois premières fêtes : celle du Pharisien et du Publicain, (le 9 février), du Fils prodigue (dimanche 16 février) et du second avènement (le 23 février), afin que les fidèles soient préparés aux combats spirituels du grand carême.

Jean Denis Rano prête orthodoxe au cours d'une messe • ©D. B

Le dimanche du pharisien et du publicain

Les orthodoxes s’appuient sur la parabole du Publicain et du Pharisien évoquée dans l’Évangile selon Saint-Luc, dont le thème est l'humilité et le repentir.

Les Pharisiens constituaient un groupe religieux et politique de juifs fervents qui pensaient ne pas avoir besoin d’aide. Les Publicains eux, étaient dans l’administration romaine, des hommes autorisés par l'autorité civile contractuellement à collecter les taxes, l’ancêtre des percepteurs.

Le Recteur Jean-Denis Rano de l'Eglise Orthodoxe • ©Daniel BETIS

Les paroissiens de l’église Saint Gabriel située au quartier Clairière à Fort-de-France dépendant du patriarcat de Moscou et de nationalités différentes (Russe, Serbe, Ukrainienne, Française et Grecque), fêteront le grand carême du 3 mars au 11 avril 2025.

Cette préparation avant Pâques, est la plus grande fête orthodoxe.